Rinforzo immediato per la Juventus: si chiude oggi

La Juventus passa all’attacco e metterà a segno un colpo da urlo: Allegri è entusiasta, in arrivo la chiusura per il top player

Giorni intensi di calciomercato con la Juventus sempre protagonista assoluta. I bianconeri starebbero pensando così di chiudere il prima possibile il colpo in attacco per consegnare un altro top player a Massimiliano Allegri.

Prima Pogba, poi Di Maria: infine, ecco Memphis Depay sempre più vicino alla Juventus. L’attaccante olandese ormai non è più al centro del progetto del Barcellona e così è voglioso di una nuova avventura. L’attaccante blaugrana sarebbe proprio ad un passo dai bianconeri: la chiusura è imminente e già nella giornata di oggi ci potrebbero essere novità molto importanti.

Lo stesso Massimiliano Allegri non vede l’ora di avere a disposizione un attaccante di fama internazionale, che può agire in diverse posizioni nel reparto offensivo: può essere l’alternativa a Vlahovic o potrebbe giocare alle spalle dell’attaccante serbo nel 4-2-3-1. Idee di formazione suggestive per la compagine bianconera, sempre al lavoro per allestire una rosa super competitiva.

Calciomercato Juventus, le cifre per Depay

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Barcellona risparmierà così due milioni che doveva dare alla Juventus per l’affare Miralem Pjanic. Per quanto riguarda il suo ingaggio, l’attaccante olandese avrebbe chiesto circa 7,5 milioni per un biennale. In questo modo il club torinese spenderà complessivamente 22,5 milioni per il suggestivo colpo in attacco. Ancora poche ore, e arriverà così la chiusura totale per il centravanti che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.