La Juve se ne libera: svolta ‘grazie’ ad Aouar

La Juventus potrebbe avere una svolta nel calciomercato in uscita: tutto dipenderà dal futuro di Aouar al Lione

La Juventus è al lavoro per chiudere questo calciomercato risolvendo i problemi attualmente presenti in rosa, tra nuovi innesti necessari ed esuberi da piazzare. In particolare in uscita i bianconeri potrebbero riuscire a liberarsi di uno degli esuberi grazie a un intreccio in Francia.

Infatti a contribuire all’uscita di uno dei bianconeri potrebbe essere l’uscita di Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione potrebbe trasferirsi in Premier League e questo potrebbe portare i francesi a mettere il mirino in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, l’addio di Aouar spiana la strada ad Arthur

In questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe cambiare il futuro di Arthur, centrocampista della Juventus. Tutto potrebbe dipendere dal trasferimento di Houssem Aouar in Premier League, precisamente al Nottingham Forrest.

L’addio di Aouar potrebbe portare il Lione a puntare il mirino su Arthur, centrocampista in uscita dalla Juventus. I francesi potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni. Il Lione potrebbe coprire massimo il 30% dello stipendio del brasiliano, mentre il resto andrebbe coperto dalla Juventus. Vedremo se così la Juve riuscirà a piazzare in uscita il brasiliano.