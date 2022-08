Paredes a tutti i costi, la Juventus offre lo scambio

Nuovo tentativo della Juventus per arrivare a Leandro Paredes: la dirigenza bianconera mette un altro nome sul piatto

Frenata nel suo disegno di assalto al PSG dal ‘no’ del Manchester United per Adrien Rabiot, la Juve le sta provando davvero tutte pur di arrivare a Leandro Paredes, che sta assumendo i contorni di una vera e propria ossessione per la dirigenza bianconera. Dopo il tentativo, naufragato, di ri-offrire lo stesso Rabiot ai transalpini in cambio dell’argentino, Cherubini e Arrivabene vogliono giocarsi un’altra carta.

Nell’impossibilità, almeno per ora, di trattare col Ds Luis Campos sulla base di un cash che non può essere messo a dispsizione, la Juve prova la via dello scambio secco con qualche suo giocatore. Il nuovo candidato ad essere sacrificato è una risorsa abbastanza importante per Max Allegri: uno di quelli teoricamente da non cedere, ma diventati tali pur di arrivare al centrocampista ex Roma.

Allegri si gioca la carta McKennie: secco no dal PSG

Massimiliano Allegri ha dao il suo ok per mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, ce nelle intenzioni del tencico bianconero dovrebbe essere scambiato alla pari con Paredes. Il club parigino avrebbe però già dato il suo parere negativo all’operazione: solo contanti è la risposta della dirigenza francese.

La Juve resta dunque ancora una volta frustrata nel suo tentativo di arrivare al giocartore argentino, individuato come pedina ormai necessaria per far fronte alla perdurante assenza di Paul Pogba, ancora fermo ai box.