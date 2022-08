Ronaldo sempre più nel caos: arriva un altro rifiuto

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più in bilico. Addio vicino al Manchester, arriva un secco no

Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare ad essere protagonista anche in Champions League. In questi giorni potrebbe esserci la sua decisione definitiva in vista della prossima stagione.

Lo stesso campione portoghese starebbe pensando ad una nuova avventura per terminare alla grande la sua carriera da urlo. Al Manchester United le cose non stanno girando nel verso giusto con due sconfitte iniziali in Premier. Così Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio al club inglese prendendo in tempi brevi una scelta decisiva.

Come svelato dal portale fussballtransfers Cristiano Ronaldo è stato offerto come ultima possibilità al Borussia Dortmund, come riportato anche da CBS Sports. Il suo noto agente, Jorge Mendes, è al lavoro senza sosta per trovare una soluzione immediata per il suo sostituto. Proprio come un anno quando è arrivato il suo addio alla Juventus negli ultimi giorni di agosto.

Sul possibile colpo di Ronaldo ha parlato anche l’ad dei gialloneri, Watzke, che ha rivelato alcuni dettagli interessanti come svelato da Sky Sport De: “Adoro questo giocatore, è sicuramente un’idea affascinante vedere Cristiano giocare al Signal Iduna Park. Ma non c’è alcun contatto tra le parti coinvolte. Da questo punto di vista, si dovrebbe smettere di parlarne”.

Calciomercato, per Ronaldo un altro rifiuto da urlo

Anche il celebre quotidiano tedesco, Bild, ha riferito come il Borussia Dortmund non abbia proprio l’opportunità di ingaggiare Cristiano Ronaldo, per due motivi in pratica: sia a causa della sua età che per quanto riguarda il suo ingaggio esoso. Lo stesso club tedesco, per sostituire Sebastien Haller che dovrà risolvere i suoi problemi di salute, ha acquistato sul fronte calciomercato Anthony Modeste.

Giorni intensi per il campione portoghese, che non avrebbe intenzione di continuare la sua avventura con la maglia dei Red Devils. Il suo futuro sarebbe così altrove, ma non è ancora arrivata una scelta definitiva.