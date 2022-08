Un altro big ai saluti, tecnico sulla graticola: due nomi per sostituirlo

L’inizio del campionato potrebbe vedere subito un addio in panchina: big in uscita e due sostituti per l’allenatore

Il Verona ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione. In due partite la squadra di Cioffi ha incassato nove gol, 4 dal Bari in Coppa Italia e 5 dal Napoli nella prima giornata di Serie A. Le lacune nel Verona sono tante e sono state sottolineate nelle prime partite, ma a peggiorare la situazione potrebbe arrivare la cessione di un altro big in queste ultime settimane di calciomercato.

Infatti anche Adrien Tameze, perno del centrocampo del Verona, sembrerebbe poter lasciare il club entro fine agosto. Così la posizione di Cioffi, già in bilico, potrebbe peggiorare ulteriormente, visto che la cessione del centrocampista lo farebbe infuriare.

Calciomercato Verona, Cioffi in bilico: due i possibili sostituti

L’avventura al Verona di Gabriele Cioffi non è sicuramente iniziata col piede giusto. Il tecnico infatti in due partite ha collezionato due pesanti sconfitte, oltre a vedere l’addio di diversi giocatori importanti. L’ultimo potrebbe essere Adrien Tameze. Proprio il suo addio potrebbe far scattare la scintilla che potrebbe creare uno scontro col club.

La sua panchina dunque è in bilico, con il Verona che inizia già a guardarsi intorno per un suo sostituto. I due nomi per sostituirlo potrebbero essere Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli, e Davide Ballardini, ex allenatore del Genoa. Dunque una situazione complicata per il Verona in questo inizio di stagione che andrà risolta il primo possibile.