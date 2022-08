Manchester United disperato: offerta ‘mostruosa’ alla Juventus

Il Manchester United ha iniziato la Premier con due pesanti sconfitte. Ten Hag è già in discussione e il club inglese è per giunta ancora alle prese con il caso Cristiano Ronaldo

Il Manchester United è una polveriera. Due pesanti sconfitte nelle prime due di Premier, ten Hag è già sulla graticola e il ‘caso’ Cristiano Ronaldo ancora irrisolto. Insomma al momento non c’è un club, tra i grandi, che sta messo peggio dei ‘Red Devils’.

Dallo stesso Ronaldo passano le prossime mosse di calciomercato, perlomeno per quanto riguarda l’attacco. A quanto pare il club inglese ha dato il via libera alla sua partenza, una partenza che resta complicata considerati età (37 anni) e soprattutto ingaggio da 23 milioni di euro circa, anche se CR7 ha già dato disponibilità a ridurselo. Mendes lo sta offrendo a mezzo mondo, chi lo conosce bene è convinto che alla fine riuscirà a trovare una soluzione congeniale al suo assistito. Tradotto, un club importante che farà la Champions.

Per sostituirlo, seppur un bomber servirebbe a ten Hag a prescindere dalla cessione o meno del portoghese di Funchal, lo United si sta muovendo in maniera a dir poco disperata. Recentissimo il tentativo per Vardy, col Leicester che però ha fatto subito muro. Rumors ipotizzano addirittura un blitz in Italia, obiettivo nientemeno che Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, ‘follia’ United per Vlahovic: 90 milioni e l’attaccante

Per il serbo della Juventus, che ha iniziato con una doppietta al Sassuolo la sua prima vera stagione in maglia bianconera, il Manchester United potrebbe spingersi fino a 90 milioni di euro cash. Nell’operazione anche il prestito del cartellino di Anthony Martial, fuori dai piani di ten Hag e da tempo sull’agenda di Cherubini e soci.

APPIP ERROR: amazonproducts[ InvalidParameterValue|The value [FelpaJuventus] provided in the request for ItemIds is invalid. ]