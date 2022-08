Accuse al club e addio immediato: Mourinho ‘beffa’ Juve e Milan

Qualche problema con la società e subito al centro del calciomercato estivo: Mourinho beffa Juventus e Milan

Il calciomercato estivo sta volgendo al termine e i club si preparano agli ultimi sprint per mettere a segno nuovi colpi in entrata. La Roma in particolare, dopo essere stata grande protagonista del calciomercato estivo, potrebbe inserirsi per un colpo dalla Spagna.

Dopo alcune accuse al club l’attaccante potrebbe partire. La Roma potrebbe così beffare Juventus e Milan, che da tempo hanno il mirino puntato sul giocatore in uscita.

Calciomercato, Asensio accusa il Real Madrid: c’è anche la Roma per lo spagnolo

Zero minuti in campo per Marco Asensio tra la Supercoppa Europea e la prima di campionato. Secondo quanto riportato da ‘Cope’ lo spagnolo avrebbe accusato il Real Madrid di aver spinto Ancelotti a non farlo giocare, dunque la decisione non sarebbe del tecnico italiano ma del club per spingerlo all’addio.

Sulle sue tracce da tempo ci sarebbero Juventus e Milan, ma a inserirsi potrebbe essere anche la Roma, soprattutto qualora dovesse partire Zaniolo. Dunque Mourinho dopo Dybala e Wijnaldum potrebbe piazzare un altro colpo di livello internazionale beffando bianconeri e rossoneri.