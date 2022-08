Arriva l’accordo: doppio addio alla Juventus

Voci dalla Spagna danno per imminente il rinnovo di due calciatori del Valencia da tempo nel mirino della Juventus

Può sorridere il neo-tecnico del Valencia Gennaro Gattuso, stando a quanto trapela dalla Spagna. L’ex tecnico del Milan aveva ammesso nei giorni scorsi le difficoltà da parte del club iberico di operare sul mercato a causa delle limitate risorse economiche, sopperite dall’entusiasmo dell’ambiente scaturito dal suo arrivo.

Il Valencia sperava di fare cassa con alcune cessioni illustri specie quelle a scadenza di contratto. Gli indiziati erano due tra i giocatori più rappresentativi, Carlos Soler e José Luis Gayà, ma per loro non sono arrivate offerte; il Valencia sta dunque pensando di proporgli il rinnovo contrattuale, in maniera tale da non perderli a zero nella prossima stagione, causando ulteriore beffa economica per le già non floride casse societarie.

Calciomercato Juventus, sfumano due colpi a parametro zero

Doccia fredda dunque per la Juventus che aveva sondato il terreno per entrambi. Si tratta quindi per raggiungere un accordo con i due calciatori e firmare il prolungamento dei contratti, inserendo tuttavia una clausola rescissoria a termine di questa stagione, nel caso in cui arrivino delle offerte considerate importanti. I due sarebbero propensi a rimanere dunque firmando il rinnovo. I bianconeri se interessati sono costretti a pagarne il cartellino.

Giacomo Indiveri