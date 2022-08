Juve ribaltata, colpo da 50 milioni

Tra acquisti e cessioni la Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: ora può essere rimbaltata, il motivo

Saranno settimane bollenti anche in casa bianconera per la Juventus: tra cessioni ed acquisti il club bianconero è al lavoro per provare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sarebbe sul punto di dire addio anche il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che non sarà presente all’esordio in Serie A a causa della squalifica. Così il Manchester United avrebbe allacciato contatti con la madre-agente del giocatore, Veronique, e l’operazione sembrava ormai chiusa.

Come svelato su Twitter dal giornalista, Ekrem Konur, i Red Devils avrebbero anche preparato un’offerta per il centrocampista del Brighton, Moises Caicedo, per rinforzare così la mediana di ten Hag. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni. Nelle prime due uscite stagionali in Premier League, Ronaldo e compagni hanno collezionato altrettante sconfitte. Una partenza completamente da dimenticare con l’allenatore olandese, che ora non vede l’ora di abbracciare nuovi innesti di qualità.

Calciomercato Juventus, futuro incerto per Rabiot

In questo momento la trattativa per Adrien Rabiot si trova in una fase di stallo: il centrocampista francese salterà la prima di campionato per squalifica. Per quanto riguarda il suo futuro, l’operazione con il Manchester United era stata data già per fatto, ma c’è stato un rallentamento con il club inglese che starebbe pensando a nuovi innesti nella zona mediana. In uscita dalla Juventus ci sarebbe anche il brasiliano Arthur, come rivelato in conferenza stampa anche lo stesso allenatore bianconero Massimiliano Allegri.