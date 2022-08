Non è finita, la Juventus tenta lo sgambetto all’Inter

La Juventus cerca ancora un difensore centrale e tenta lo sgarbo all’Inter per Acerbi, si gioca sul last-minute

Momento difficile per il difensore della Lazio Francesco Acerbi, ormai ai ferri corti con la società biancoceleste che deve risolvere la zavorra, visto il contratto in scadenza nel 2025. Ancora viva la pista che lo potrebbe portare direzione Inter dal suo ex tecnico Simone Inzaghi, dopo parecchi anni assieme alla Lazio i rapporti sono rimasti buoni.

Ma non sembra più lui l’obiettivo principale dei nerazzurri per la difesa che avrebbero decisamente virato negli ultimi giorni verso Akanji, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. I 20 milioni chiesti dai gialloneri per il centrale difensivo sono ancora troppi, ma l’accordo tra l’Inter e il difensore potrebbe convincere i tedeschi a cederlo in prestito secco.

Calciomercato Juventus, non tramontata la pista Acerbi

Con Rugani in uscita (Verona e Sampdoria sempre alla finestra) la Juventus starebbe pensando allo sgarbo agli eterni rivali dell’Inter, muovendosi proprio per assicurarsi le prestazioni di Acerbi. Si attende però il colpo last-minute, Allegri sta facendo delle valutazioni su un possibile cambio di modulo con la difesa a tre.

Giacomo Indiveri