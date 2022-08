Colpo in difesa, arrivo vicino: lnzaghi accontentato

L’Inter soffre, ma vince a Lecce alla prima giornata di campionato: ora Inzaghi si aspetta un nuovo regalo in difesa dalla dirigenza

Dopo l’addio di Ranocchia, l’Inter non ha ancora acquistato un difensore da consegnare a mister Inzaghi. A Lecce i nerazzurri hanno acciuffato la vittoria soltanto nel finale grazie al gol di Dumfries.

Ultimi quindici giorni di calciomercato davvero bollente. L’Inter vorrebbe rinforzare il reparto difensivo con un innesto di assoluto valore. Ormai da settimane nel mirino ci sarebbe il centrale svizzero del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023.

La sua intenzione sarebbe quella di andare via in questa sessione di calciomercato così come quella del club tedesco: la richiesta è di circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire. L’Inter proverà a strappare un accordo con un prestito oneroso più un diritto di riscatto, ma per far avvenire ciò il centrale svizzero dovrebbe rinnovare per un altro anno.

Calciomercato, Inzaghi è stato chiaro: arriverà il difensore

Come svelato anche pubblicamente nelle varie interviste prima e post Lecce, Simone Inzaghi è stato chiaro: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per acquistare un centrale difensivo di assoluto valore andando così ad incrementare il tasso tecnico della rosa nerazzurra. Un profilo interessante quello di Akanji, che vanta anche un’esperienza internazionale di un certo livello. L’Inter vorrebbe così compiere un passo in avanti in vista della prossima stagione con una rosa completa al massimo.