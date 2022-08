Mourinho non si ferma: erede Zaniolo dal Real Madrid

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora in bilico, ma in caso di addio Mourinho avrebbe già individuato l’erede nel Real Madrid

La Roma è pronta a esordire in campionato contro la Salernitana, ma il calciomercato è ancora aperto e non sono escluse partenze eccellenti. A essere sempre al centro del mercato giallorosso è Nicolò Zaniolo, che è ancora nel mirino del Tottenham.

Gli ‘Spurs’ non hanno ancora presentato l’offerta giusta alla Roma, ma nel caso in cui mettessero sul piatto 50 milioni i giallorossi potrebbero lasciar partire il numero 22. L’idea di Mourinho però sarebbe sempre quella di trattenerlo nella capitale e procedere con il rinnovo a settembre. In caso di addio però il tecnico portoghese avrebbe già individuato l’erede.

Calciomercato Roma, erede di Zaniolo dalla Spagna: Mou sceglie Asensio

Nicolò Zaniolo è tornato importante per la Roma, con Mourinho che vorrebbe trattenerlo e rinnovargli il contratto. Nel frattempo non si può escludere un nuovo assalto del Tottenham, che con 50 milioni di euro potrebbe strapparlo ai giallorossi.

Così la Roma e Mourinho si guardano intorno per trovare il possibile erede e il mirino sembrerebbe essere puntato in Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, entro la fine del calciomercato estivo Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid, visto che ormai è una riserva per Ancelotti. Così la Roma potrebbe pensare a un altro super colpo per sostituire Zaniolo, la cui permanenza nella capitale rimane però una priorità.