Ronaldo, ci risiamo: Mendes in contatto con due big di Serie A

Ancora in cerca di squadra, Cristiano Ronaldo sarebbe ora stato proposto in Serie A: Jorge Mendes è in contatto con due top club

Altra sconfitta e altre voci che si susseguono su Cristiano Ronaldo. Il pesante ko contro il Brentford, con un passivo di 4-0, non ha fatto altro che alzare nuovamente un polverone sul portoghese, in campo per 90 minuti. La sua voglia di Champions League è sempre alla base di tutto.

A lanciare l’indiscrezione è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il super procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto il cinque volte Pallone d’Oro a Milan e Inter in questa sessione di calciomercato. La possibilità ci sarebbe stata nelle scorse settimane, circa ad inizio luglio.

Le destinazioni erano particolarmente gradite per diversi motivi. Non solo la possibilità di partecipare alla Champions, ma anche quella di vivere a Milano. Entrambe le squadre però avevano altro per la testa. L’Inter aveva appena concluso l’affare Lukaku, mentre il Milan approcciava ancora per Charles De Keteleare, vero obiettivo della campagna acquisti di Maldini.

Ronaldo, doppia porta in faccia: Milan e Inter hanno detto ‘no’

Ma non ci sarebbe solo questo. A frenare l’affare c’è lo stipendio di Ronaldo. 24 milioni netti, che al lordo sarebbero circa 45, data l’impossibilità di usufruire del Decreto Crescita. Cifre totalmente fuori portata, per motivi diversi, sia ai rossoneri che ai nerazzurri.

C’è da aggiungere per la cronaca anche la pazza ipotesi Monza, che però Berlusconi ha già scartato, come si evince dalle sue parole al termine della partita contro il Torino di ieri sera. “Cristiano Ronaldo al Monza? No, questi grandi atleti non vengono in una neopromossa. Abbiamo provato con qualcuno giusto per vecchie conoscenze, ma non abbiamo fatto la proposta. Il grande colpo? E’ sfumato”.

Ancora porte in faccia per il fenomeno portoghese dopo quelle di PSG, Atletico, Chelsea e Real. L’unica opzione che sembra essere rimasta in vita sarebbe quella di scendere di un gradino e tornare allo Sporting Lisbona, dove tutto era iniziato, per chiudere il cerchio di una meravigliosa carriera di successi e record.

Affinchè si concretizzi qualcosa, però, serve necessariamente un aiuto del Manchester United sull’ingaggio, cosa che i Red Devils non sembrano disposti a fare poichè fermamente convinti di trattenerlo. Manca poco alla fine del mercato, vedremo nelle prossime settimane come si risolveranno le cose per Cristiano Ronaldo.