Juventus, guai in vista per l’attacco: Simeone blocca tutto

Salta il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus: il tecnico dell’Atletico Madrid blocca la partenza dell’attaccante

Non ci sarà spazio per Alvaro Morata alla Juventus: Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, non lascerà partire il centravanti spagnolo.

Autore di cinquantanove reti con la maglia della formazione bianconera, Alvaro Morata non tornerà alla Juventus. Una decisione di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid che detiene il cartellino dell’attaccante spagnolo, in grande spolvero nel corso della preparazione estiva dei Colchoneros, con tanto di gol proprio alla squadra di Allegri in amichevole.

Lo scorso anno, Alvaro Morata ha giocato quarantotto partite con la maglie della Juventus, realizzando dodici gol tra campionato e coppe. Ora è tornato all’Atletico Madrid e Massimiliano Allegri sperava di poterlo riavere a disposizione, ma Diego Simeone sembra voler “rovinare” i piani del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Simeone blocca Morata

Dopo aver messo il giocatore in uscita, Diego Simeone sembra aver cambiato idea, anche alla luce dell’ottimo rendimento nel corso della preparazione estiva da parte dell’attaccante classe ’92, legato ai Colchoneros da altri due anni di contratto. Dunque, salvo sorprese, Alvaro Morata resterà a Madrid: sfuma il ritorno alla Juventus o il passaggio al Manchester United che pure aveva messo nel mirino il centravanti iberico.