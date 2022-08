Partita rinviata, ma ora scatta la bufera: il comunicato UFFICIALE

Un comunicato ufficiale che ha evidenziato tutti i problemi visto che la partita non si disputerà: ecco svelata la motivazione

Novità importanti nel campionato francese con il Lione che ha emanato un comunicato ufficiale in vista della prossima gara contro il Lorient.

Come si legge sul sito ufficiale del club francese il Lione si è detto rammaricato di quanto accaduto nelle ultime ore: “Preso atto della decisione della Commissione LFP di rinviare la partita Lorient-OL a causa dello stato disastroso del campo allo stadio Moustoir, per favorire così la tutela dell’integrità fisica dei giocatori, il club si sorprende che non si è potuta prendere una decisione migliore al fine di disputare la gara di campionato”.

Poi si può continuare a leggere sul sito ufficiale del club transalpino: “Il Lione si rammarica che l’FC Lorient non abbia fatto tutto il possibile per prevenire questa situazione. D’ora in poi rimarrà vigile sulla riprogrammazione di questa gara che potrebbe influenzare seriamente il suo calendario”.

Lione, il motivo del rinvio della gara

Ma cos’è successo? Come si apprende tra sabato 6 agosto e giovedì 11 agosto, lo stadio Moustoir è stato impegnato per ospitare otto eventi legati ad un festival. Il terreno di gioco, inoltre, è stato coperto da un telone, ma ciò non è bastato con la sfida di campionato che non si disputerà alla seconda giornata, come tutte le altre.