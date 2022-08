Ronaldo in Serie A, è giallo: CR7 appeso alla decisione sullo scambio

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United: idea per un ritorno in Serie A, la strategia

Il campione portoghese non sarebbe più felice a Manchester, arrivato nella scorsa estate dopo il suo addio alla Juventus: il suo futuro resta sempre in bilico con una possibilità di rivederlo anche in Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital”, il suo nome è stato accostato anche al Napoli in un possibile scambio con l’esterno messicano, Hirving Lozano. Lo stesso allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, sarebbe contento del possibile arrivo del giocatore della compagine partenopea visto che può ricoprire varie posizioni.

Il tecnico olandese sarebbe davvero interessato all’acquisto del messicano, soprattutto se in ballo c’è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese vorrebbe essere protagonista anche in Champions tornando così a giocare la massima competizione riservata ai club. Lo United disputerà, invece, l’Europa League e così lo stesso CR7 starebbe pensando ad una nuova destinazione per quanto riguarda il suo futuro.

Calciomercato, Lozano verso un possibile addio

Sulle tracce di Lozano, c’è anche il Siviglia con Monchi che starebbe facendo di tutto per preparare l’assalto del messicano. Il presidente De Laurentiis lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, una cifra considerata alquanto alta per lui. Nel frattempo l’agente di Cristiano Ronaldo starebbe parlando con numerosi club per stabilire il futuro del campione portoghese, che quasi sicuramente lascerà il Manchester United per essere protagonista in una compagine che giocherà in Champions League.