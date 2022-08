Shock Napoli: Ronaldo con lo scambio alla pari

L’incredibile suggestione Cristiano Ronaldo-Napoli è ancora in piedi: con il Manchester United potrebbe partire uno scambio alla pari

Una delle grandi telenovele di questo calciomercato estivo è sicuramente il futuro di Cristiano Ronaldo. Lui ha già espresso l’intenzione di andarsene, ma al momento nessuno sembrerebbe pronto a fare un investimento concreto. Inoltre, il Manchester United persiste nel fare muro, asseverando come l’asso portoghese sia centrale nelle idee di Ten Hag ed incedibile per la società.

Tra le numerose squadre con cui Mendes ha sondato il terreno ci sarebbe anche il Napoli di De Laurentiis. La volontà di Ronaldo è nota a tutti: vuole una squadra che giochi la Champions League. I partenopei possono accontentarlo da questo punto di vista, ma vedendo come si è mosso il presidente in questi mesi pare difficile che gli si possano assicurare le cifre che è solito percepire, sebbene dopo i numerosi addii lo spazio salariale sembrerebbe esserci.

Ronaldo-Napoli: la chiave di tutto può essere Lozano

Nelle ultime ore l’ipotesi che ha preso piede riguarda l’inserimento di Lozano nell’affare. Ten Hag vorrebbe il messicano alla sua corte e un folle scambio con Cristiano Ronaldo potrebbe concretizzarsi clamorosamente, così da accontentare tutte le parti.

Per Spalletti ‘El Chucky’ non è mai stato un imprescindibile e questo ruolo non garberebbe al calciatore, pronto anche a lasciare la Serie A. I Red Devils, dal canto loro, accoglierebbero Lozano a braccia aperte, così come farebbe il mondo Napoli con una leggenda come Cristiano Ronaldo.

Uno scambio alla pari che ribalterebbe completamente i pronostici del campionato, considerando quanto decisivo sia un attaccante di tale calibro. Va detto che al momento si sta parlando più di una suggestione che di un vero e proprio affare, sebbene da ambo le parti ci sia qualcosa da cui trarre vantaggio in determinati campi.