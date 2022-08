Blitz Juve per Frattesi: offerta e richiesta Sassuolo

La Juventus continua a valutare i prossimi acquisti da regalare ad Allegri: rispunta l’ipotesi Frattesi a centrocampo

La stagione che sta per cominciare avrà inevitabilmente il sapore della rivincita per la Juventus. Dopo aver vissuto un’annata assolutamente deludente, il calciomercato estivo dei bianconeri ha parlato chiaro portando profili di assoluto spessore alla corte del tecnico livornese.

Dal ritorno di Pogba a Di Maria e Bremer, il focus della ‘Vecchia Signora’ è adesso tutto sulla mediana bianconera. Partirà Adrien Rabiot, in uscita da tempo e sul taccuino del Manchester United.

Juventus-Frattesi: il Sassuolo punta un gioiello di Allegri

L’addio del francese aprirà a novità importanti, probabilmente due: rispunta anche Davide Frattesi. Rabiot è pronto a dire addio alla Torino bianconera e, con ogni probabilità, al suo posto dovrebbe arrivare Leandro Paredes. L’argentino è un profilo caldo ormai da tempo ed il suo futuro al PSG pare vicino ad una conclusione, quando manca meno di un anno dalla scadenza contrattuale. Attenzione però, perché il ds Cherubini sta tornando a pensare a Davide Frattesi, in aggiunta a Paredes e che per diverso tempo è stato in cima alla lista della dirigenza juventina.

La proposta della Juventus parlerebbe di 20-25 milioni per il 22enne romano, reduce da 38 presenze con 4 reti e 4 assist vincenti nella scorsa stagione. Il Sassuolo, in risposta, vorrebbe però anche l’inserimento di una delle future stelle bianconere. Quel Nicolò Fagioli che ha trascinato la Cremonese in Serie A e, adesso, rischia di trovare poco spazio alla corte di Allegri.

Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro di Frattesi: la Juventus rimane alla finestra.