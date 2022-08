Snobba la Juventus: tre top club sulle sue tracce

La Juventus continua senza sosta a lavorare sul fronte calciomercato: idee suggestive in ottica futura, ma ora sembra più lontano

Novità interessanti per il club bianconero che è sempre molto attivo in ottica futura: nuovi colpi da regalare a Massimiliano Allegri per incrementare il tasso tecnico della compagine torinese.

La sconfitta contro l’Atletico Madrid ha fatto uscire a galla nuovi problemi in casa Juventus: così la dirigenza bianconera subito è corsa ai ripari regalando il primo innesto di qualità con l’arrivo di Kostic, già pronto per la prima di Serie A.

Memphis Depay è stato accostato in maniera intensa per la compagine di Massimiliano Allegri: sulle sue tracce ci sarebbero anche altri top club d’Europa, come Tottenham, Chelsea e Arsenal, che ha intenzioni serie in questa stagione sotto la gestione di Arteta. L’attaccante olandese è un profilo che piace molto alla Juventus per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Depay verso altre destinazioni

I prossimi giorni saranno decisivi in ottica Juventus che intende chiudere i prossimi colpi di mercato il prima possibile. A centrocampo e in attacco arriveranno innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione per un’annata da protagonista. Kostic sarà a disposizione di Allegri per la prima gara ufficiale dei bianconeri, ma lo stesso allenatore livornese si aspetta nuovi colpi nei prossimi giorni. Depay avrebbe così snobbato la Juventus per nuove destinazioni da urlo come tappe della sua carriera.