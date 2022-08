Juve, trovato il terzino sinistro: nuova sfida in Serie A

Uno dei tasselli mancanti nella rosa di Allegri può essere completato a breve, ma prima c’è da battere la concorrenza di una rivale in Serie A

A pochi giorni dal’inizio del campionato, Allegri sta ancora chiedendo alla sua dirigenza gli ultimi rinforzi per competare la squadra. L’obiettivo dichiarato, come mostrano anche gli acquisti fatti fino ad ora, è lo Scudetto. Al momento, però, secondo il tecnico manca ancora qualcosa per poter ritornare in auge.

Tra queste defezioni c’è sempre la fascia sinistra. Alex Sandro non è visto come un calciatore titolare in una squadra ambiziosa come la Juventus. Allegri ha bisogno di una novità sulla corsia, a meno di un cambio di modulo con la difesa a tre, con Kostic impiegato a tutta fascia (soluzione che per ora è solo un’idea).

Uno dei nomi che sta tornando di moda è quello di Emerson Palmieri. Ormai esubero del nuovo Chelsea di Tuchel, l’italo brasiliano è ritenuta una soluzione valida per l’immediato per sopperire alla mancanza di un giocatore affidabile nel ruolo. Su di lui, però, c’è l’Atalanta.

Emerson Palmieri può tornare in Serie A: Juventus e Atalanta si sfidano

Le ultime parole di Gasperini sono emblematiche sul momento vissuto dalla Dea. Il tecnico ha dichiarato che quanto fatto sul mercato fino ad ora non è sufficiente e che a tre settimane dalla chiusura della sessione tutto è ancora possibile.

In effetti, sulla sinistra al momento i titolari papabili sarebbero Maehle o Zappacosta, entrambi di piede destro ed adattati. Un colpo serve e l’idea Emerson sicuramente può stuzzicare il palato di Gasperini, che vedrebbe arrivare un giocatore di grande esperienza che potrebbe esaltarsi sotto la sua gestione.

Anche la Juventus, però, ha necessità di acquistare nel ruolo. La sfida è aperta, con il Chelsea che guarda interessata e attende la prima mossa. Vedremo come si muveranno le due società di Serie A nelle prossime ore.