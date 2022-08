Ten Hag rilancia e Allegri può esultare: via libera per il colpo

Una delle trattative più calde del momento potrebbe a breve vedere la chiusura: via libera per il disegno di Max Allegri

Non c’è dubbio che l’infortunio di Paul Pogba, unito ad un pre-campionato che non ha regalato molte certezze all’ambiente bianconero, abbia condizionato le ultime settimane di mercato della Juventus. La necessità di rafforzarsi ulteriormente – quando in parecchi pensavano che si stesse già a posto così – si scontra però con l’obbligo di vendere prima di acquistare ancora.

La dirigenza bianconera ha fatto la sua scelta. Il scarificato ‘di lusso’ risponde al nome di Adrien Rabiot, seguito con insistenza dal Manchester United per lo meno da inizio mese. La quadra dell’affare – complicato per via dell’intransigenza della madre-agente del transalpino – ancora non si trova, e allora il club inglese prepara un nuovo assalto. Ne è sicuro Giovanni Albanese, il giornalista molto vicino alle vicende bianconere. Il quale sul suo profilo Twitter ha annunicato un nuovo tentativo dei Red Devils, teso ad accontentare anche la mamma dell’ex PSG sul delicato tema delle commissioni.

Rabiot si riavvicina allo United, via libera per Paredes

Secondo Albanese, lo United non molla l’osso per il discusso centrocampista bianconero. La definizione della sua cessione è vitale per la Juve. Che reinvestirebbe il gruzzolo per incrementare la sua offerta al PSG per Leandro Paredes, il grande obiettivo di mercato delle ultime settimane. Nonostante negli ultimi giorni sia riemersa l’opportunità di puntellare la difesa con l’arrivo di un terzino sinistro – Alex Sandro non convince, e Luca Pellegrini è in partenza – le risorse verranno destinate alla linea mediana.

L’incertezza sui tempi di recupero di Pogba e la stessa ipotetica partenza di Rabiot, del resto, obbligano a riempire quella casella. Federico Cherubini e soci aspettano solo il via libera: una volta salutato il ‘Duca’, si tufferanno a capofitto sul centrocampista argentino.