Sirene dalla Premier per il gioiello: Mourinho alza il muro

In attesa dell’arrivo del ‘Gallo’ Belotti, la Roma respinge gli assalti dalla Premier per uno dei suoi gioielli: Mourinho categorico

Lo scintillante mercato della Roma – che ha già visto l’arrivo di colpi assolutamente top come Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum – non è ancora finito. In rampa di lancio c’è infatti anche il ‘Gallo’ Belotti, il cui approdo nella Capitale è solo questione di tempo. Non appena verrà trovato l’accordo col Bologna per Eldor Shomurodov, l’ormai ex granata potrà unirsi alla banda dello Special One in quel di Trigoria.

La società giallorossa è però impegnata anche sul fronte della resistenza per non lasciarsi scappare Nicolò Zaniolo, corteggiatissimo dal Tottenham. Sul numero 22 nativo di Massa il tecnico portoghese ha già posto il veto alla cessione. Sempre dall’Inghilterra però, riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, starebbero suonando incessantemente delle sirene per un altro big dell’attacco giallorosso. Un giocatore la cui valutazione di mercato è pari ad almeno 50 milioni di euro.

Tammy Abraham, piombano i top club di Premier League

Come riporta il sopracitato sito iberico, Chelsea, Manchester United e Newcastle sono i club che avrebbero pesantemente puntato Tammy Abraham per rafforzare il proprio attacco. Pagato 40 milioni dalla Roma nella scorsa estate, l’inglese ha incrementato il suo valore di mercato grazie ad una stagione da 27 gol in 53 gare. Col sigillo di un alloro europeo che ha certificato la crescita del calciatore. Le tre società britanniche hanno tutte dei validi motivi per portare l’assalto all’ex giocatore dei Blues. Questi ultimi devono rimpiazzare Timo Werner, tornato al Lipsia. Lo United deve sempre risolvere la grana Cristiano Ronaldo, con un piede e mezzo fuori dai Red Devils. Il ricchissimo Newcastle invece, vuole alzare l’asticella dei suoi obiettivi ingaggiando un giocatore che infiammerebbe la piazza.

Insomma, il bomber è richiestissimo. Questo non sembra però spaventare la società giallorossa, che ha già alzato un muro sul suo attaccante. Abraham non si tocca. Per volere di Mourinho in persona. E il suo parere, per i Friedkin, conta come una sentenza.