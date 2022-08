La Juventus prepara il sorpasso al fotofinish: Napoli spiazzato

Una scatenata Juventus potrebbe tirare un brutto scherzo al Napoli: sul giocatore l’indecisione di De Laurentiis potrebbe essere fatale

C’e stata, sul mercato, una Juventus sorniona. Forse addormentata. Parliamo di quella antecedente all’arrivo di Angel Di Maria. Poi una Juve scatenata, che ha messo a segno in rapida successione i colpi Paul Pogba e Gleison Bremer, oltre a liberarsi del fardello Ramsey.

Sembrava finita qui, ma la batosta rimediata alla Continassa contro l’Atletico, preceduta dall’infortunio del centrocampista francese di ritorno dallo United, ha fatto scattare l’allarme. Ecco allora un’altra ondata di colpi, con Filip Kostic già a Torino e la strada per Memphis Depay tracciata col Barcellona. Per non parlare dell’asfissiante pressing sul PSG per Leandro Paredes, e la rinnovata volontà di inserire un titolarissimo (Renan Lodi il nome più gettonato) sulla corsia di sinistra. Insomma, i bianconeri sono più attivi che mai. Talmente sul pezzo che ora potrebbero tirare un brutto scherzo al Napoli di De Laurentiis.

Napoli-Simeone, manca il sì di De Laurentiis. E la Juve ci pensa…

Il club azzurro, riferisce la redazione di Sky Sport, è talmente impegnato sul fronte Giacomo Raspadori – c’è ancora distanza tra la richiesta del Dg Carnevali e la proposta del Napoli – da essersi quasi dimenticata di chiudere l’operazione Giovanni Simeone dal Verona. La formula scelta – approvata anche dalla soietà scaligera – è quella del prestito con diritto di riscatto, senza l’obbligo. Tutto facile? Forse sì. Tutto fatto? Assolutamente no. Il presidente De Laurentiis starebbe nicchiando sull’operazione, favorendo di fatto l’inserimento della Juventus. Che a queste condizioni non avrebbe problemi a soffiare il Cholito al Napoli.

Per ora, sottolinea Sky, quella dei bianconeri è solo un’idea. Forse ancora allo stato embrionale. Ma controindicazioni davvero non ce ne sono. Rispetto ad attendere che Depay risolva il suo contratto col Barcellona – o in alternativa dovendo pagare il cartellino dell’olandese – Simeone sarebbe un colpo a buon mercato. Per non parlare dell’ingaggio dell’argentino, nettamente inferiore ai 5 milioni netti che l’ex Lione percepisce in blaugrana. La Juve prepara il colpaccio: la mazzata peril Napoli sarebbe terribile.