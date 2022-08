Addio Juventus: inserimento improvviso, è cambiato tutto

La Juventus vede allontanarsi la suggestione di mercato: inserimento dalla Premier League

La Juventus accoglie il nuovo acquisto Filip Kostic che nella giornata di oggi firmerà il nuovo contratto con i bianconeri.

Le operazioni di mercato della Juventus, però, non sono finite qui. La società sta cercando un altro attaccante e i nomi in prima fila sono sempre quelli di Depay e Martial. Allo stesso tempo, però, con la cessione in prestito di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte, i bianconeri hanno esigenza di rinforzare la corsia di sinistra e la suggestione rimane Renan Lodi, terzino sinistro dell’Atletico Madrid. Dalla Premier, però, arriva un’insidia per i bianconeri.

Il Manchester City si inserisce per Renan Lodi

La Juventus potrebbe dire addo alla suggestione Renan Lodi. Secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’, il terzino brasiliano è finito nella lista dei preferiti del Manchester City e si sa, quando un club del calibro dei citizens si inserisce sul mercato, è difficile avere la meglio.

Qualora arrivasse un’offerta adeguata, l’Atletico Madrid valuterebbe l’ipotesi di sacrificarlo. Nonostante il contratto fino al 2025, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro Renan Lodi potrebbe lasciare Madrid. Il City sta seguendo diversi giocatori in quel ruolo ma Lodi è in cima alla lista, di conseguenza per la Juventus potrebbe diventare proibitivo sfidare i campioni d’Inghilterra sul mercato.