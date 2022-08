Svolta Milenkovic: Juventus e Inter dicono addio all’obiettivo

Nuovo capitolo, stavolta conclusivo, sulla questione Milenkovic. Il difensore non andrà nè all’Inter nè alla Juventus

Uno degli obiettivi rincorsi da Inter e Juventus nelle ultime settimane è di certo Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, in scadenza di contratto con la Fiorentina, pareva destinato a lasciare il club che lo ha lanciato in Serie A, ma alla fine ha deciso di prolungare nuovamente il suo contratto.

Niente ‘salto’ in un top club. Milenkovic si sente leader nel club di Italiano e ha dichiarato di credere fermamente nel progetto in atto, tant’è che ha firmato fino al 2027. Sarà ancora lui a guidare la difesa della viola anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il piazzamento in campionato.

Milenkovic rinnova: Inter e Juventus al palo

Per Inter e Juventus ora la situazione si complica. I bianconeri probabilmente continueranno a tenere Rugani come quarto difensore, alle spalle dei vari Bonucci, Bremer e Gatti (con l’opzione di adattare eventualmente Danilo).

I nerazzurri invece sono tuttora alla ricerca di un vice-Ranocchia. L’addio di una delle bandiere del club ha lasciato non solo un vuoto dal punto di vista dello spogliatoio, ma anche uno numerico nel reparto. Marotta dovrà correre ai ripari più presto. Inzaghi, nel frattempo, ha testato nel precampionato la soluzione Darmian sul centro-destra, così da coprirsi nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno.