Simeone sogna lo ‘scippo’ a Xavi: anche la Juve drizza le antenne

In Spagna prende piede un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso: l’Atletico Madrid sogna il furto ai rivali, ma c’è anche la Juve

La bomba è stata lanciata nella giornata di mercoledì, e l’eco è destinata a risuonare potenzialmente per tanto tempo. Due giocatori del Barcellona, entrambi arrivati a parametro zero qualche settimana fa, potrebbero liberarsi a loro volta gratuitamente – e in qualunque momento – se il club blaugrana non dovesse depositare i loro contratti prima dell’inizio della stagione. Una notizia che sostanzialmente ha rimesso in gioco la possibilità che i due possano cambiare maglia da qui a breve.

Considerando la situazione debitoria del club blaugrana – denunciata dallo stesso presidente Laporta al momento del suo insediamento – in molti si sono chiesti come sia stato possibile assistere ad una campagna di rafforzamento che ha incluso giocatori del calibro – e del cost – di Raphinha (50 milioni), Robert Lewandowski (45, più un ingaggio faraonico) e, per ultimo, Jules Koundé dal Siviglia. Senza contare i soldi messi a bilancio per i contratti di Andreas Christensens e Franck Kessié, i protagonisti dell’incredibile vicenda.

L’Atletico Madrid sogna Kessie: Juve in corsa

La notizia della clausola che consentirebbe all’ivoriano e al danese di liberarsi ‘a zero’ nel giro di poche settimane – o forse giorni, addirittura – ha fatto sobbalzare dalla sedia non solo i dirigenti del Barça. L’Atletico Madrid di Diego Simeone avrebbe già avviato dei contatti per capire l’eventuale fattibilità di un’operazione che avrebbe del clamoroso. Sul ‘Presidente’, fresco di titolo di Campione d’Italia col Milan – gravitava anche l’interesse della Juve. Che ora potrebbe clamorosamente tornare in corsa.

La situazione è certamente paradossale, ma non priva di un fondamento regolamentare. Per di più previsto dalle clausole dei due calciatori. Il club colchonero fiuta il grande colpo, che avrebbe la doppia valenza di rafforzare il centrocampo di Simeone indebolendo nel contempo quello di una grande rivale per la lotta al titolo. La Juve aspetta sorniona il corso degli eventi…