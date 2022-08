Lo scambio di Klopp tenta Marotta: Inzaghi perde il big

Il tecnico del Liverpool tenta l’assalto al big nerazzurro: la proposta fa rifltettere Marotta e preoccupa non poco Simone Inzaghi

L’estate nerazzurra, iniziata col botto grazie agli arrivi dei vari Asllani, Bellanova, Mkhitaryan e soprattutto Romelu Lukaku, ha successivamente vissuto delle delusioni di mercato. E dei pericoli, ancora incombenti, che qualche big possa salutare la truppa. I mancati arrivi di Paulo Dybala e Gleison Bremer – sull’argentino l’Ad Beppe Marotta si è affannato a sostenere come sia stata una scelta dell’Inter non affondare il colpo – hanno improvvisamente cambiato il giudizio sulla campagna trasferimenti i dei nerazzurri.

L’umore dei tifosi della Beneamata è cambiato radicalmente quando poi si vociferava da più parti della possibile partenza di Milan Skriniar destinazione Parigi. Il PSG non ha ancora mollato la presa, ma il presidente Zhang sembra aver capito che è necessario trattenere lo slovacco ad ogni costo. L’Inter si starebbe comunque cautelando con la trattativa che potrebbe portare Manuel Akanji in nerazzurro, ma nelle ultime ore c’è stata un’altra indiscrezione che non lascerebbe dormire sonni tranquilli ai tifosi interisti.

Klopp all’assalto di Brozovic: la proposta sul piatto

Rimasto in nerazzurro dopo una lunga trattativa, portata avanti col giocatore che tecnicamente avrebbe già potuto accasarsi ‘a zero’ altrove, Marcelo Brozovic è una colonna dell’Inter di Simone Inzaghi. Quello che lo scorso anno è apparso essere forse l’unico insostitubile nello scacchiere tattico dell’allenatore piacentino, è in dubbio per la prima di campionato in quel di Lecce. Ma a preoccupare il tecnico ex Lazio, nonchè l’ambiente nerazzurro, è altro.

Arriva infatti da Oltremanica l’indiscrezione secondo cui il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha già perso per diversi mesi Oxlade-Chamberlain per infortunio, avrebbe messo gli occhi sul metronomo croato. L’offerta non è niente male, visto che il tecnico tedesco mette sul piatto il cartellino di Ibrahima Konatè più soldi per il centrocampista nerazzurro. L’offerta starebbe facendo riflettere Marotta. Sempre alle prese col delicato equilibrio da trovare tra il bilancio e la qualità della rosa, da non depauperare, il dirigente ci pensa. Simone Inzaghi trema al solo pensiero di dover rinunciare all’insostituibile per antonomasia…