Stallo Juve a centrocampo: la proposta fa esitare Allegri

Con Rabiot in uscita e qualche dubbio sull’avvicendamento di Paredes ad Arthur, la Juventus riceve un’altra proposta di ingaggio come alternativa a Frattesi

Nel corso della recente amichevole precampionato contro l’Atletico Madrid, Dusan Vlahovic è stato ionizzato di cariche negative per via dei pochi palloni ricevuti e le scarse occasioni da rete. A non aver funzionato è stato certamente l’intero ingranaggio bianconero, ma buona parte delle cause di questo malfunzionamento sono da imputare al reparto della mediana che – come il buon gioco prevede – è destinato a dettare i tempi.

Guardacaso, il centrocampo è proprio ciò su cui la dirigenza della Juventus sta faticando maggiormente sul mercato. Fronte uscite, a breve dovrebbe chiudersi la trattativa per la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United dopo settimane di speculazioni su una potenziale destinazione inglese. Quanto ad Arthur, Allegri non sa che farsene: non ha compiti da regista, tantomeno è indicato per fungere da mezz’ala. Il problema resta l’ingaggio elevato che il Valencia, una delle poche vere interessate, vorrebbe accollarsi non più del 25% del totale di 8 milioni. Su Rovella non c’è grande urgenza, mentre Ramsey è un caso chiuso. Ma ora viene il bello.

Calciomercato, Juventus tra Paredes, Frattesi e Lo Celso

Data per buona la partenza di Rabiot, la preferenza della Juventus ricadrebbe ancora su Leandro Paredes di proprietà del PSG. Qualora non se ne venisse a capo, Arrivabene potrebbe stringere i tempi per Davide Frattesi sulla base di un’offerta da almeno 15 milioni di euro da spedire senza indugi al Sassuolo. In caso estremo si potrebbe anche pensare a Giovani Lo Celso, lanciato dal Villarreal a diverse realtà di Serie A fra cui Fiorentina e Napoli. Il calciatore argentino, tuttavia, non stuzzicherebbe le fantasie di mister Allegri.