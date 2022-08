Il Milan non molla: Maldini vuole il grande colpo

Il Milan insiste e non molla il grande obiettivo per l’attacco: Paolo Maldini vuole mettere a segno il colpo

Una settimana all’inizio della nuova stagione e il Milan vuole riconfermare la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. La campagna acquisti non ha visto tanti colpi messi a segno dai rossoneri, ma i rinforzi che sono arrivati potrebbero rivelarsi molto importanti, soprattutto visto l’investimento per De Katelaere.

Nel frattempo Paolo Maldini continua a osservare diversi obiettivi e nel mirino ha sempre un grande colpo dal Real Madrid. I rossoneri vogliono chiudere con un grande colpo spagnolo.

Calciomercato Milan, non si molla Asensio: Maldini prepara il grande colpo

Il Milan vuole sfruttare al massimo queste ultime settimane di calciomercato per portare alla corte di Stefano Pioli nuovi rinforzi. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i rossoneri sembrerebbero avere sempre nel mirino l’attaccante del Real Madrid, Marco Asensio.

Per Ancelotti lo spagnolo non è più una priorità e il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe permettere di acquistare Asensio a prezzo di saldo. Dunque Maldini non si arrende e tenta di mettere a segno un colpo importante.