Altra tegola per il Milan: può saltare l’esordio in campionato

Timore in casa Milan per l’infortunio di Tonali: il centrocampista è uscito all’inizio della ripresa dell’amichevole col Vicenza

Brutte notizie per Stefano Pioli: dopo Olivier Giroud, fermatosi prima dell’amichevole col Vicenza, problemi anche per Sandro Tonali. Guai muscolari per il centrocampista ex Brescia.

Dopo cinque minuti nel corso della ripresa, Sandro Tonali ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito, con Stefano Pioli che ha mandato in campo Krunic al suo posto. Una brutta tegola per la compagine rossonera quando manca una settimana alla prima partita di campionato in programma sabato 13 agosto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro l’Udinese.

Nella giornata di lunedì, il centrocampista classe 2000 si sottoporrà ad esami diagnostici che faranno luce sulle condizioni fisiche dell’ex Brescia. Il timore è che il giocatore possa saltare la prima gara di campionato, ma si spera in una semplice elongazione e di scongiurare il pericolo di uno stiramento muscolare.

Milan, infortunio Tonali: le condizioni del centrocampista

Prima della gara con il Vicenza, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno dell’attaccante Olivier Giroud. Ora il nuovo campanello d’allarme è quello di Sandro Tonali, infortunatosi ad inizio ripresa dell’amichevole di questo pomeriggio. La speranza è che per il centrocampista e faro della mediana rossonera possa trattarsi solo di un piccolo fastidio muscolare, in modo da essere pronto per il debutto in campionato di sabato prossimo.