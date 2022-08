Il Milan blinda il centrocampista: comunicato UFFICIALE

Ufficiale il rinnovo di Tommaso Pobega con il Milan: il centrocampista prolunga per cinque anni l’accordo con i rossoneri

Il Milan blinda Tommaso Pobega. Nuovo contratto, con scadenza al 30 giugno 2027, per il talentuoso centrocampista cresciuto nel settore giovanile del club rossonero.

Nato a Trieste il 15 luglio del 1999, Tommaso Pobega è uno dei giovani più interessanti in forza al Milan. Dopo alcune esperienze in prestito, quest’anno potrebbe trovare spazio tra le fila dei rossoneri, con Stefano Pioli che lo avrebbe già individuato come importante pedina del centrocampo del Diavolo.

Ecco perché in queste ore il club ha ufficializzato il prolungamento contrattuale dell’ex Torino. “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027. Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan” recita, infatti, il comunicato ufficiale apparso sui canali del Milan.

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Pobega

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nel corso delle ultime stagioni Tommaso Pobega ha avuto modo di farsi le ossa tra Serie C, Serie B e Serie A. Prima il prestito alla Ternana, in terza serie, con trentatré gare giocate, tre gol ed altrettanti assist. Poi l’esperienza di Pordenone, in cadetteria: trentaquattro partite con 6 gol e quattro assist oltre alla partecipazione ai play-off.

Lo scorso anno, invece Tommaso Pobega ha giocato in Serie A con la maglia del Torino. Per il classe ’99 altri trentatré gettoni di presenza, impreziositi da quattro gol e tre assist. Un percorso graduale che ha confermato quanto di buono fatto vedere con le formazioni giovanili del Milan che ora si coccola il suo talento e lo blinda per il futuro.