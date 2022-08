Nuove sirene per Skriniar: doppia contropartite per l’Inter

Nuove sirene per Milan Skriniar: l’Inter trema, assalto della big

L’Inter, dopo un mese di luglio molto intenso, si è presa un periodo di stallo dal calciomercato in entrata, ragionando principalmente sul fronte uscite, come dimostrano gli addii di Vecino, Ranocchia, Vidal e per ultimo Sanchez che ha trovato l’accordo per la rescissione.

Sembrava essere rientrato anche l’allarme Milan Skriniar dopo l’iniziale tentativo del Paris Saint-Germain. Adesso, però, potrebbe tornare la paura in casa Inter perché a farsi sotto per il difensore slovacco potrebbe essere il club campione d’Europa in carica, il Real Madrid. I blancos hanno già rinforzato il reparto con Antonio Rudiger ma vorrebbero provare a fare un tentativo anche per Skriniar.

Il Real Madrid ci prova per Skriniar: doppia contropartita

Il Real Madrid sta sondando il terreno per Skriniar ma, se prima l’Inter valutava anche l’ipotesi di sacrificarlo, dopo la trattativa sfumata per Bremer, non ha più intenzione di privarsene. I blancos intendono offrire ai nerazzurri una parte fissa di 40 milioni di euro più i cartellini di due difensori: il primo è Alvaro Odriozola, reduce dalla stagione in prestito alla Fiorentina e rientrato a Madrid a fine stagione.

Il suo valore è di circa 15 milioni di euro. L’altro calciatore che il Real offrirebbe all’Inter è Jesus Vallejo, difensore centrale classe ’97, valutato circa 7-8 milioni di euro. Beppe Marotta, però, vuole solo cash per Skriniar e la cifra richiesta è di circa 80 milioni di euro.