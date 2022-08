L’Inter fa tutto in Serie A: doppio addio e nuovo colpo

L’Inter valuta una doppia cessione in Serie A per fare cassa e tentare l’assalto ad uno dei suoi obiettivi di mercato

Simone Inzaghi aspetta ancora qualcosa dal mercato. In primis, c’è la necessità di un difensore di scorta che possa far tirare il fiato al trittico di titolari. Marotta ha diversi nomi sul taccuino, ma è vincolato dalla quasi totale impossibilità di muoversi dati i limiti economici societari.

Chi invece di imposizioni non ne ha è il Sassuolo. La cessione di Scamacca è solo l’ultima grande entrata in ordine di tempo e ora i neroverdi stanno valutando il profilo adatto per sostituirlo. Un’idea è quella di prendere dall’Inter Andrea Pinamonti, ancora alla ricerca di squadra.

Non è da escludere inoltre che Carnevali faccia un tentativo anche per il giovane Casadei, profilo che potrebbe crescere molto in una piazza che sforna talenti come Sassuolo. Per i due si andrebbe a reinvestire solo parte del tesoretto fatto con Scamacca, circa una trentina di milioni che ipoteticamente potranno essere ripresi con gli interessi tra qualche anno.

Pinamonti e Casadei al Sassuolo: l’Inter valuta un colpo

Quest’entrata permetterebbe all’Inter di scegliere un profilo gradito per il futuro. Due giocatori nel mirino sono di proprietà del Sassuolo e rispondono ai nomi di Frattesi e Erlic. Entrambi sono visti come possibili eredi di due pedine al momento intoccabili, ossia Barella e Skriniar.

Rafforzare il rapporto con il Sassuolo cedendo loro Pinamonti e Casadei sarebbe di buon auspicio per un domani, quando i grandi club busseranno alla porta di Marotta per i suoi top player. L’Inter, comunque, starebbe pensando di muoversi per Frattesi o Erlic nella prossima stagione e solo in caso di una cessione pesante.