Roma, Wijnaldum pronto a sbarcare: il punto

La Roma attende l’arrivo di Georginio Wijnaldum: il punto sul colpo dei giallorossi

La Roma continua ad essere una delle grandi protagoniste di questo calciomercato estivo e dopo il super colpo Dybala che ha smosso un’intera città, sta per arrivare anche Georginio Wijnaldum.

Il centrocampista olandese è pronto a sbarcare nella Capitale nella giornata di oggi. Il suo arrivo, tramite aereo privato, è previsto per le ore 17 circa. Dopo l’addio al Liverpool e l’approdo al Paris Saint-Germain durante la scorsa estate, Wijnaldum si trasferisce alla Roma in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni (se la Roma si qualificasse in Champions League, e se il calciatore arrivasse a giocare il 50% delle partite ufficiali, scatterebbe automaticamente l’acquisto). Il suo ingaggio sarà pagato in parte dai giallorossi (4.5 milioni di euro) e in parte dal Psg (2.5 milioni).