Può seguire il suo ex allenatore, Milan beffato

Il Milan non vuole fermarsi proprio sul più bello: nel mirino del club rossonero ci sarebbero nuovi colpi da urlo, ma attenzione alle sirene

Novità importanti per il Milan, che vorrebbe mettere a segno nuovi acquisti importanti e funzionali per il progetto tecnico di Stefano Pioli.

Da tempo nel mirino del club rossonero ci sarebbe Ziyech, che non sembra avere più un ruolo centrale nel sistema di Tuchel. Con l’arrivo a Londra di Raheem Sterling, le dinamiche sono già cambiate. E così, secondo il giornalista francese Nabil Djellit, Ziyech sarebbe finito nel mirino dei top club europei, come il Milan e il Manchester United del suo ex allenatore ten Hag.

Calciomercato Milan, Ziyech verso una decisione definitiva

Lo stesso giornalista Djellit ha svelato come Ziyech non sia ben voluto da tutti dai Red Devils, visto che alcuni capi ono contrari alla sua firma: nonostante ci sia stato un accordo, tutto è stato bloccato contro la volontà del manager. Novità importanti in casa Milan con il talentuoso giocatore del Chelsea, già nel mirino dei rossoneri da tanto tempo. Ziyech sarebbe l’alternativa del brasiliano Antony, sempre di proprietà dell’Ajax, ma la sua valutazione è molto alta. Il Manchester United aveva così virato sul calciatore marocchino per puntellare il reparto offensivo di ten Hag, che lo conosce molto bene dai tempi dell’esperienza condivisa dai due in Olanda.