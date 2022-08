Simeone fa lo sgambetto alla Juventus: si complica l’affare dalla Premier

L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa al terzino e intralcia i piani della Juventus

La Juventus continua a lavorare sul mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto ma anche a centrocampo, alla luce del grave infortunio di Pogba.

Anche in difesa, però, la lacuna terzino sinistro costringe la società a guardarsi intorno alla ricerca di un calciatore di livello. I bianconeri hanno sondato il terreno per diversi giocatori, tra cui Sergio Reguilon, spagnolo classe ’96, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e attualmente in forza al Tottenham che lo ha prelevato dal Siviglia nel 2020. Adesso, però, Antonio Conte sembra avere altre idee per la corsia di sinistra, soprattutto dopo l’arrivo di Ivan Perisic. Nonostante il contratto fino al 2025, lo spagnolo è pronto a lascare gli Spurs.

L’Atletico Madrid piomba su Reguilon

Come riportato da ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid avrebbe scavalcato la Juventus nella corsa a Reguilon. Il terzino nativo di Madrid potrebbe diventare un nuovo giocatore del ‘Cholo’ Simeone e tornare quindi nella sua città, questa volta sponda Atletico, dopo il passato nel Real. Il Tottenham lo valuta circa 20 milioni di euro e lui dopo un’annata non certamente da protagonista, è pronto a cambiare aria. L’inserimento dei colchoneros cambia inevitabilmente i piani della Juventus