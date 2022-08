Domino in Serie A: la Juventus va all’assalto di Muriel

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, potrebbe vestire la maglia della Juventus nelle prossime settimane: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, oggi impegnata a Villar Perosa nella consueta amichevole e sgambata in famiglia, si sta preparando all’inizio del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri devono riscattare una stagione certamente deludente culminata con due finali perse contro l’Inter di Simone Inzaghi e un quarto posto in campionato un po’ sotto quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Ora la Juventus deve ripartire e, per farlo, Allegri ha deciso di mettersi nelle mani di giocatori esperti che sanno, e anche molto bene, come si vince in campo nazionale ed internazionale. Ecco perché alla Continassa sono arrivati profili del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria. Il primo, al momento ai box per un problema al menisco, dovrà caricarsi sulle spalle il centrocampo della Vecchia Signora, reparto che ha deficitato un po’ nelle ultime stagioni, mentre il secondo dovrà dare quel tocco di imprevedibilità che è venuto a mancare con l’addio a parametro zero di Paulo Dybala.

In sede di calciomercato, la Juventus ha anche acquistato Gleison Bremer dal Torino, soffiandolo proprio all’Inter e le operazioni in entrata potrebbero anche non essere terminate. I bianconeri sono infatti a caccia di un attaccante e, nei prossimi giorni, potrebbe scatenarsi un effetto domino che porterebbe Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, a Torino.

Calciomercato Juventus, ecco come può arrivare Muriel

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, potrebbe avere meno spazio con la maglia della Dea visto il possibile approdo a Bergamo di Andrea Pinamonti. L’attaccante di proprietà dell’Inter è un obiettivo della famiglia Percassi e non sarebbe l’unico attaccante invischiato in questo domino. Anche Andrea Belotti ad esempio, attualmente svincolato, avrebbe potuto fare al caso della Juventus, ma la Roma sembra aver ormai definito l’operazione.

Per arrivare a Muriel, la Juventus non vorrebbe spendere i 15-20 milioni cash richiesti dall’Atalanta per il cartellino, magari inserendo come contropartita il profilo, decisamente ambito, di Nicolò Fagioli, in scadenza di contratto nel 2023.