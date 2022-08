Non ci sono offerte, si libera a zero: duello Juve-Milan

La Juventus continua con il Milan ad essere protagonista sul fronte calciomercato: può esserci un nuovo duello con i rossoneri

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del top player, che potrebbe lasciare a zero il Real Madrid.

Juventus e Milan vorrebbe così approfittare della situazione per quanto riguarda il futuro di Marco Asensio, con il contratto in scadenza nel 2023. L’addio al Real Madrid potrebbe arrivare tra un anno liberandosi a parametro zero: stessa situazione così per Dani Cellabos. Come riportato dall’edizione de “Il Mundo Deportivo” non c’è nessuna offerta formulata per i due giocatori del Real Madrid: Asensio può così restare dicendo addio nel prossimo anno.

Calciomercato, Marco Asensio verso una scelta definitiva

Nelle ultime settimane top club come Arsenal, Newcastle, Manchester United, Milan e Juventus avrebbero mostrato interesse per Marco Asensio, ma nessuno ha intenzione di sborsare i 30 milioni di euro richiesti dal Real Madrid. Così il talentuoso attaccante spagnolo potrebbe restare per poi liberarsi al termine del suo contratto, che scadrà nel giugno 2023. Novità importanti per quanto riguarda il futuro dei top player, che non ha mantenuto le promesse di qualche anno fa senza mostrare così un miglioramento costante con la maglia del Real Madrid. Il suo futuro potrebbe essere altrove con la voglia di essere protagonista scrivendo un nuovo capitolo suggestivo della sua carriera.