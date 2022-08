Va via solo gratis: la Juventus tenta il colpo in attacco

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: il club bianconero prova il colpo a parametro zero

Novità in arrivo per la Juventus, che intende operare sul fronte calciomercato per regalare nuovi innesti di spessore per la compagine bianconera. Massimiliano Allegri è soltanto in parte contento.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” l’attaccante olandese, Memphis Depay, potrebbe andare via visto che non sarebbe una primissima scelta per l’attacco di Xavi. Dopo il suo arrivo a parametro zero dal Lione, lui stesso ha svelato di essere molto tranquillo al Barcellona nonostante lo spazio ridotto.

Lo staff tecnico gli ha anche comunicato che partirà dal fondo dietro a Lewandowski , Aubameyang, Dembele, Raphinha, Ansu Fati e Ferran Torres. E così per mettersi in mostra ancora, l’olandese potrebbe pensare a nuove idee per la sua carriera per tornare ad essere protagonista.

Calciomercato, Depay l’opportunità in attacco

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma l’attaccante olandese vorrebbe liberarsi al più presto. Il suo obiettivo è quello di andare via a costo zero: la Juventus potrebbe così fiondarsi su di lui per essere protagonista in vista della prossima stagione. Il club bianconero continua a monitorare profili interessanti approfittando anche dei possibili affari di agosto.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” la Juventus è tra i club che l’hanno monitorato a lungo e così potrebbe esserci una sorpresa in attacco per Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di iniziare la stagione per dimenticare le cose negative dell’ultimo anno. Il Barcellona vorrebbe così una formula che possa soddisfare entrambe le parti perché è stato vicino al giocatore per rivalutarsi vestendo la maglia blaugrana.