Ronaldo stroncato: “È un bimbo viziato”

Attacco totale a Cristiano Ronaldo dopo l’ultimo scontro con l’allenatore

La situazione di Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più paradossale e ingarbugliata. Il portoghese non ha più intenzione di rimanere al Manchester United, tanto più adesso che è arrivato anche uno scontro verbale con Ten Hag.

Il nuovo allenatore dei Red Devils ha definito il suo comportamento inaccettabile, dopo che Ronaldo aveva lasciato prima del fischio finale dell’amichevole contro il Rayo Vallecano. Il vero punto di domanda da qui alla fine del calciomercato estivo sarà capire dove andrà a giocare CR7. Intanto a ‘Radio Radio’ è intervenuto il giornalista Furio Focolari che si è espresso sui comportamenti del portoghese.

Attacco a Cristiano Ronaldo: “Difficile da sopportare”

Le parole di Focolari contro Ronaldo, non certamente leggere: “Da un paio d’anni parlo di CR7 in termini diversi. È egoista, egocentrico, è stato un grandissimo giocatore, non lo è più, ma si comporta ancora come tale. È il problema grave di quelli che invecchiano. Credo che lui non sia mai stato amatissimo nelle squadre dove ha giocato, il suo carattere è quello. Oggi è difficile da sopportare. Col suo gesto, andando via dopo la sostituzione e a partita in corso, ha dimostrato quello che è, un bambino viziato“