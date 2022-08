“Mai incontrato”, sorpresa Roma: il colpo si allontana

Non finiscono i colpi di scena in questa sessione estiva di calciomercato: sembrava vicino, ma il colpo sembra allontanarsi

Novità importanti in casa Roma con Mourinho che si aspetta nuovi innesti di assoluto valore per puntellare la rosa a sua disposizione.

La società giallorossa sembrava vicinissimo al colpo dal PSG, Georginio Wijnaldum, ma le ultime indicazioni lo danno più lontano dalla Roma. Il giornalista di RadioRadio, Ilario Di Giovambattista, ha rivelato su Twitter tutte le novità del possibile colpo dei giallorossi: “Segnali contraddittori su #Wijnaldum alla #AsRoma”. Poi ha aggiunto: “Fonte interna giallorossa autorevole ci dice che in realtà non hanno mai incontrato il calciatore. Sono ancora in fase di un eventuale accordo col #Psg. Una tattica per depistarci? Facciamo cronaca”.

Le prossime ore saranno così decisive per capire le mosse della dirigenza capitolina, che è sempre molto attiva sul fronte calciomercato dopo l’inaspettato colpo di Paulo Dybala.

Calciomercato, la Roma pensa ai nuovi colpi

La Roma continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione. L’obiettivo della compagine giallorossa è quello di puntare alle posizioni più alte della classifica facendo sognare nuovamente i tifosi. Meno di un mese alla chiusura della sessione di calciomercato con la volontà di Mourinho di avere a disposizione tutta la rosa al completo il prima possibile. Secondo il giornalista di Radio Radio, dalla Roma fanno sapere che non ci sono incontri per riguarda l’acquisto dell’esperto centrocampista olandese: può darsi che sia una strategia comunicativa per non farsi trovare impreparati. A breve si conoscerà tutta la verità.