Sorpasso da 60 milioni, Guardiola torna a far paura: soldi e scambio per la stella di Pioli

Il Manchester City di Pep Guardiola vede sfumare un altro obiettivo per la fascia e non è da escludere che gli inglesi cambino target con un ritorno di fiamma in casa Milan

Il nuovo Manchester City di Pep Guardiola punta come sempre dritto a tutti gli obiettivi più importanti con un primis la Champions e la Premier League. Mentre in patria i successi non mancano, in Europa la grande vittoria in campo internazionale latita ancora nonostante i molteplici investimenti fatti dalla proprietà del City. Anche questa estate i colpi non sono mancati con Erling Haaland grande ciliegina sulla torta. Dopo l’addio di Sterling manca però qualcosina sulla fascia sinistra nella zona offensiva dove Guardiola e soci potrebbero anche tornare alla carica per un vecchio pallino di casa Milan.

L’esterno inglese è andato al Chelsea a fronte di un alto pagamento e stessa sorte potrebbe capitare anche al polivalente Marc Cucurella, laterale mancino spagnolo capace di giocare a tutta fascia: nato terzino sinistro di spinta e sviluppatosi al Brighton esterno sinistro di centrocampo con spiccate doti offensive. Un nome quello dell’ex Barcellona che era conteso proprio da Manchester City e Chelsea.

Calciomercato Milan, Cucurella salta per il City: ritorno di fiamma per Leao a sinistra

Dopo Sterling e Koulibaly il Chelsea potrebbe presto aggiungere Cucurella alla rosa di Tuchel soffiandolo proprio al City per circa 60 milioni di euro. Un sorpasso che potrebbe spingere la truppa di Guardiola a non restare a bocca asciutta tornando a far paura al Milan per Rafa Leao, esterno con caratteristiche per la verità molto diverse dallo spagnolo.

Una vera e propria ala di qualità che ben si sposerebbe con i dettami del tecnico catalano che potrebbe spingere mettendo sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro più il cartellino di Nathan Akè, centrale mancino olandese che potrebbe servire al Milan che va a caccia di difensori. I rossoneri hanno però tutte le intenzioni di blindare Leao con un rinnovo o comunque di non cederlo in questa sessione.