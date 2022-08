Pogba diventa un caso, la Juventus ha già pronto il nuovo colpo

Paul Pogba sarà fermo per le prossime cinque settimane in attesa del recupero: terapia conservativa, ora la Juventus cambia

Colpo di scena in casa Juventus con Paul Pogba che ha optato per una terapia conservativa in vista delle prossime settimane. Cinque settimane di stop per il francese che dovrà tornare in campo a metà settembre.

Paul Pogba dovrà stare fuori per circa cinque settimane, poi si capirà il suo stato di fisico dopo l’infortunio al ginocchio. Il centrocampista francese non si opererà, ma ha optato per una terapia conservativa.

Il giornalista Mario Mattioli ha rivelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “Credo che la Juventus cominci a pensare in maniera estremamente più concreta, dopo quello deciso ieri da Pogba, ad un rinforzo e potrebbe essere Milinkovic-Savic”. Poi ha aggiunto dettagli ulteriori in vista del futuro: “Il francese potrebbe, poi, affrontare l’operazione dopo il Mondiale, per cui i bianconeri si stanno muovendo sotto traccia sul centrocampista serbo della Lazio”.

Calciomercato, Pogba ko: Milinkovic-Savic pista sempre viva

L’idea di Milinkovic-Savic continua ad essere presente nella testa dei dirigenti bianconeri, che intendono così optare per nuove idee di mercato. Un profilo da urlo per puntellare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri: un giocatore nel mirino dei top club europei, ma da anni si è legato ai colori biancocelesti. La Juventus intende essere così protagonista in Serie A e in campo europeo con profili da urlo per essere sempre più competitiva.