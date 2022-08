Inzaghi vuole il suo pupillo: Marotta punta allo scambio

Molto del mercato dell’Inter passa dalle cessioni: se l’esterno lascia, Inzaghi ha già in mente il nome giusto per sostituirlo

Tra i calciatori con mercato dell’Inter c’è sempre Denzel Dumfries. L’esterno olandese piace ancora a diversi top club europei come Bayern Monaco e Manchester United, con il Chelsea che è entrato per ultimo nella corsa. Inzaghi sa che la dirigenza potrebbe optare per un sacrificio e ha già pronto il nome per sostituire l’ex PSV.

Il tecnico ha in Manuel Lazzari un suo pupillo e sebbene il finale di stagione con Sarri sia stato in crescendo, vestire la maglia nerazzurra sarebbe un bel salto di qualità per l’esterno. A 28 anni, inoltre, rappresenterebbe un’operazione low cost e un usato sicuro molto utile. L’idea di Marotta, eventualmente, sarebbe quella di inserirlo in uno scambio.

Inter, Lazzari può essere il post Dumfries: l’idea di Marotta

L’ad nerazzurro potrebbe proporre alla Lazio Roberto Gagliardini, che ormai rappresenta un esubero dato anche l’acquisto di Mkhitaryan dalla Roma. Sarri se dovesse partire Luis Alberto avrebbe necessità di allungare il reparto mezzali e l’ex Atalanta potrebbe essere un’alternativa intrigante.

Lotito, però, non è solito ad accettare scambi. Il patron dei biancocelesti procede sempre a richieste interamente cash, un po’ come fatto con Milinkovic-Savic. Molto, comunque, dipenderà da Dumfries: sarà lui l’ago della bilancia del mercato nerazzurro. Vedremo se nelle prossime settimane qualche top club europeo busserà nuovamente alla porta dell’Inter.