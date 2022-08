Ten Hag snobba Ronaldo: nuova clamorosa ipotesi

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare il Manchester United questa estata: ipotesi clamorosa

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto. Il fuoriclasse portoghese è tornato a disposizione di Erik ten Hag (dopo varie assenze nelle amichevoli ufficialmente per risolvere motivi personali), ma la permanenza al Manchester United comunque appare in bilico. D’altronde, i ‘Red Devils’ non prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League e sappiamo bene quanto CR7 desideri partecipare alla massima competizione europea (che è la sua competizione per prestazioni e numeri).

Per tale motivo non si possono escludere colpi di scena da qui al termine della finestra di calciomercato, col potente agente Jorge Mendes che prosegue il lavoro per il proprio assistito. Nei giorni scorsi, inoltre, stava prendendo quota il romantico ritorno allo Sporting Clube de Portugal, che al contrario della compagine inglese gareggerà per la Coppa dalle grandi orecchie. Ma, al momento, i discorsi non sono stati approfonditi, visto che l’attaccante preferirebbe un club di fascia superiore. Dunque, ad oggi Ronaldo si concentra sull’avventura allo United, anche se il mister olandese non sarebbe esattamente soddisfatto della situazione attuale.

Ten Hag vuole Vardy: ipotesi ritiro per Ronaldo

Nonostante ritenga il campione di Madeira una pedina importante all’interno del progetto, ten Hag – come svelato da ’90min.com’ – vorrebbe puntare su Jamie Vardy il prossimo anno come titolare, relegando CR7 a sostituto del bomber del Leicester City. Una richiesta che, ovviamente, compromette ulteriormente lo stato d’animo dell’ex Real Madrid, il quale – se l’operazione in questione dovesse concretizzarsi – potrebbe perfino prendere in considerazione la clamorosa ipotesi di un ritiro anticipato. È bene sottolineare, però, che questo scenario è assai complicato che si realizzi, più probabile una partenza verso altri lidi. Vedremo come andrà a finire.