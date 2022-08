Maldini pesca ancora in Francia: arriva l’ex Serie A

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe mettere nel mirino il profilo di Pol Lirola, giocatore del Marsiglia di Tudor: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Paolo Maldini, nell’ultima amichevole, ha schiantato il Marsiglia di Igor Tudor con il risultato di 0-2.

I rossoneri, guidati dalle reti di Junior Messias e Olivier Giroud, hanno impreziosito un precampionato ricco di alti e bassi, ma che ha comunque messo in mostra una squadra conscia delle proprie possibilità e pronta a difendere il titolo nell’imminente ripartenza del campionato italiano di Serie A. Il club francese invece, sempre molto ambizioso anche nelle operazioni di calciomercato che imbastisce, ha evidenziato diversi problemi dal punto di vista strutturale e, nonostante la Ligue 1 non sia ancora iniziata, potrebbe vedere un cambio in panchina durante la pre-season. Igor Tudor infatti, ex allenatore del Verona, oggi è finito sulla prima pagina de L’Equipe proprio per il caos che si sta vivendo in quel del Velodrome con anche alcun giocatori che potrebbero finire sulla lista dei trasferimenti.

Il Milan, in quest’ottica, potrebbe fiutare alcune occasioni, in particolare una che andrebbe a rinforzare la fascia destra a disposizione di Stefano Pioli. Vista l’enorme duttilità in mezzo al campo di Alessandro Florenzi, riscattato dalla Roma, i rossoneri potrebbero andare sul profilo di Pol Lirola, terzino destro del Marsiglia approdato in Francia dal Sassuolo.

Calciomercato Milan, obiettivo Lirola: i dettagli

Pol Lirola ha un contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2026 ed una valutazione in sede di calciomercato di circa poco meno di 10 milioni di euro. L’ex giocatore del Sassuolo potrebbe agire come ricambio di Davide Calabria con Pioli che andrebbe ad alzare in posizione di ala una garanzia come Florenzi, fondamentale per la vittoria dello scudetto soprattutto nella parte finale della stagione rossonera.