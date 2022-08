UFFICIALE | Il talentino vola a Londra, beffa Milan

Niente da fare per il Milan: Carney Chukwuemeka è ufficialmente un nuovo centrocampista del Chelsea

Il Chelsea soffia il giovane talento al Milan: ufficiale il passaggio ai londinesi di Carney Chukwuemeka, centrocampista anglo-nigeriano che arriva dall’Aston Villa.

“Aston Villa e Chelsea confermano di aver trovato un accordo per il passaggio a titolo definitivo di Carney Chukwuemeka“. Con questa nota, il club londinese ha reso ufficiale l’ingaggio del centrocampista classe 2003 che il Milan sperava di portare in rossonero dopo aver già piazzato il colpo De Ketelaere.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.

The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022