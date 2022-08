Juve, assist di Sarri: Milinkovic-Savic finisce nell’affare

La Juventus continua ad avere un pallino a centrocampo, Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista finisce nell’affare con l’assist di Sarri

La Lazio sta cercando di puntellare i vari reparti con rinforzi importanti senza spendere cifre esagerate. I biancocelesti hanno già dato il benvenuto a giocatori come Romagnoli e Vecino da Milan e Inter, ma anche a Gila e Cancellieri.

A essere invece sempre nel mirino della Juventus sembrerebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, per il quale però la pista con i bianconeri al momento non sarebbe calda. Maurizio Sarri però potrebbe offrire un assist alla Juventus con l’interessamento per uno dei giocatori nella rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, la Lazio punta Pellegrini: occasione per Milinkovic-Savic

La Lazio vuole continuare a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri per cercare di tornare in Champions League. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, Sarri avrebbe messo nel mirino Luca Pellegrini, terzino sinistro che nella Juventus continua ad avere poco spazio.

La trattativa per Pellegrini però potrebbe offrire alla Juventus un assist per riaprire il discorso Milinkovic-Savic con la Lazio, centrocampista che è nel mirino dei bianconeri da tempo, ma per il quale l’affondo decisivo non è mai arrivato.