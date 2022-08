Juventus, che colpo dalla Premier: l’assist lo serve De Jong

La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo importante dalla Premier League grazie all’assist di Frenkie De Jong

L’infortunio di Paul Pogba è stato senza dubbio un duro colpo per la Juventus in questa preparazione estiva. Con la nuova stagione che inizierà tra due settimane i bianconeri tornano sul mercato per cercare di trovare un sostituto del francese per il periodo che rimarrà ai box.

Così il mirino dei bianconeri sembrerebbe essere tornato a posarsi in Premier League, dove l’assist decisivo per mettere a segno il colpo potrebbe arrivare da Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona.

Calciomercato Juventus, De Jong al Chelsea libera Jorginho: occasione per i bianconeri

La Juventus ha bisogno di tornare sul mercato per prendere un altro centrocampista dopo l’infortunio di Paulo Pogba. Così nei piani dei bianconeri potrebbe rientrare Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana. A liberarlo potrebbe essere Frenkie De Jong.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo per portare l’italo brasiliano alla corte di Allegri. Nel frattempo il Chelsea starebbe chiudendo per il suo sostituto, Frenkie De Jong dal Barcellona. Dunque la Juventus potrebbe rinforzare la propria mediana con un altro acquisto di spessore dalla Premier League.