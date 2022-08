Attacco alla Juventus: “De Ketelaere come Pogba”

Attacco frontale a Paul Pogba: confronto col neo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere

Il ginocchio di Paul Pogba fa tremare la Juventus ma anche la Francia. Il centrocampista francese non si è operato e rischia di saltare non solo buona parte del campionato, ma anche il mondiale in Qatar.

L’infortunio di Pogba mette in una posizione piuttosto complicata la Juventus, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Intanto il giornalista Fabio Ravezzani si è espresso su Pogba, in rapporto al nuovo colpo del Milan, Charles De Ketelaere, arrivato nella serata di ieri a Milano.

Juventus: “De Keteleare come Pogba”

Ravezzani si è espresso in maniera piuttosto eloquente attraverso il suo profilo twitter: “La cosa bizzarra è che De Ketelaere e Pogba in 4 anni costeranno più o meno la stessa cifra tra cartellino e stipendio. Nessuno ci aveva mai pensato?”. Di fatto il nuovo gioiello belga del Milan ha grandi margini di crescita e tra quattro anni potrebbe raggiungere un livello addirittura superiore a quello di Pogba, quindi anche in termini economici.